A Federação Portuguesa de Futebol reagiu este domingo à notícia do final de carreira de Nani. Com uma mensagem no site oficial, despediram-se do internacional português, que conquistou o Euro 2016 com a camisola da Seleção Nacional.

«Com uma carreira invejável, o virtuoso extremo encantou o mundo inteiro com os seus rápidos dribles e com a sua facilidade em fazer o golo, levando sempre consigo, por todas as suas passagens, o orgulho português, não fosse ele um dos nossos embaixadores», pode ler-se no comunicado oficial.

Também Fernando Gomes, presidente da FPF, escreveu uma mensagem ao futebolista de 38 anos.

Veja a mensagem na íntegra

«É com um sentimento de gratidão que assinalo o fim da carreira de uma das grandes figuras do futebol português: Luís Carlos Almeida da Cunha, que todos conhecemos por Nani.

Ao longo de mais de uma década, Nani não apenas representou a nossa Seleção Nacional com grande orgulho e dedicação, mas também se tornou uma referência para todos os adeptos do futebol em Portugal.

Com 112 internacionalizações e 24 golos marcados na Equipa das Quinas, Nani foi parte fundamental da conquista do título europeu em 2016, uma proeza que ficará para sempre gravada na história do nosso País.

Desde os seus primeiros passos no Real Sport Clube até à sua estreia profissional pelo Sporting, onde conquistou a Taça de Portugal, Nani sempre demonstrou um talento excecional e uma enorme paixão pelo jogo.

A transferência para o Manchester United em 2007 marcou o início de uma nova era brilhante na sua carreira, tendo conquistado títulos de prestígio, como a Premier League, e sagrando-se vencedor da Liga dos Campeões e do Mundial de clubes.

Nani não foi apenas um jogador de excelência, mas também um modelo de perseverança, inspirando gerações de jovens atletas em Portugal e no mundo.

Neste momento de despedida, quero expressar a minha profunda gratidão a Nani por tudo o que ele fez pelo futebol português.

Desejo-lhe as maiores felicidades para o que está por vir. Que a nova fase da sua vida seja repleta de sucessos.»