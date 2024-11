A cerimónia de inauguração da FPF (Federação Portuguesa de Futebol) Arena Portugal arranca às 15h desta quarta-feira.

Na Cidade do Futebol, o principal destaque é o jogo solidário «One Humanity Match», que junta grandes nomes do desporto português como Pepe, Hélder Postiga, Nani, Madjer ou Rita Martins.

Esta nova infraestrutura foi construída em 20 meses e é composta por dois edifícios: a Arena, que tem um espaço de jogo e treino com a dimensão 50x36 e uma bancada para 240 pessoas, assim como uma tribuna de imprensa, espaços multiusos e as novas instalações do Canal 11.

Conheça aqui os dados desta obra:

9 balneários

7 elevadores

1 sala de conferências

1 auditório

136 lugares estacionamento parque subterrâneo

15 mil metros cúbicos de betão aplicado

2,5 milhões de kg de aço

20 km em tubagens

80 kms cabos elétricos (energia)

107 kms cabos rede estruturada telecomunicações

38 painéis solares

725 painéis fotovoltaicos

25 mil espécies arbóreas e arbustivas

73 camaras videovigilância