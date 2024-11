A cumprir o último ano de mandato à frente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes recebeu um presente especial, entregue pelos jogadores da Seleção Nacional.

Ainda na Cidade do Futebol, Cristiano Ronaldo entregou a lembrança ao dirigente, no final do último jantar que juntou os jogadores e staff com a presença de Fernando Gomes, como se pode ler no comunicado partilhado no site da FPF.

Fernando Gomes agradeceu «a relação longa de 13 anos sempre pautada com total respeito» e recordou também «memórias que ficam para sempre». Recorde-se que Portugal conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e a Liga das Nações de 2019 com o atual presidente da FPF no cargo.