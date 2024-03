Luís Figo falou, esta sexta-feira, sobre uma possível candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol.

À margem da assinatura de um protocolo da «Fundação Luís Figo», com uma instituição de Ensino Superior, em Almada, o antigo internacional português disse que tudo «está em aberto», mas esclareceu que «neste momento não posso assegurar que seja real».

Recordar que Fernando Gomes, presidente da FPF desde 2011, está a cumprir o terceiro e último mandato, que termina precisamente no final deste ano.

Luís Figo abordou ainda as hipóteses de Portugal no Euro 2024 e considera que a seleção nacional é uma das favoritas à conquista do troféu. Ainda assim, o antigo jogador deixa um alerta a todos os jogadores que vão estar na competição.

«Na minha opinião, Portugal é favorito, mas o favoritismo tem sempre de se demonstrar dentro de campo. Ainda assim, em termos de qualidade e valor, a seleção portuguesa é uma das melhores do mundo e por isso, ganhar é sempre um objetivo».