Esta terça-feira, um grupo de personalidades portuguesas, em que José Mourinho, Paulo Sousa e Jorge Jesus estão incluídos, mostrou apoio público a uma possível candidatura de Pedro Proença à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«O percurso associativo e como árbitro, a experiência como dirigente, sobretudo na Liga e na Associação de Ligas Europeias, configuram a preparação, o prestígio nacional e internacional e a capacidade política necessária para as exigências do desempenho do cargo de presidente da Federação Portuguesa de Futebol», pode ler-se no comunicado enviado à Lusa e assinado por 14 figuras.

Os signatários que se mostraram apoiantes de Pedro Proença são José Mourinho, Jorge Jesus, Paulo Sousa, os antigos selecionadores de Portugal António Oliveira e Carlos Queiroz, o antigo Miguel Poiares Maduro, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, o antigo líder da autarquia de Vila Nova de Gaia Luís Filipe Menezes, o internacional António Simões, o campeão olímpico Carlos Lopes, o bispo de Setúbal Américo Aguiar, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, por António Saraiva, líder da Cruz Vermelha Portuguesa, e pelo escritor Luís Osório.

Esta lista de 14 indivíduos acredita que a candidatura do atual presidente da Liga «deve ser encarada como uma oportunidade para alavancar o futebol português para os desafios que o aguardam no futuro e que exigem respostas afirmativas e eficazes, através de um plano de ação agregador, capaz de unir toda a comunidade do Futebol em torno de um objetivo comum».

“Num ciclo que ficará marcado, também, pela organização conjunta do Mundial 2030, uma oportunidade que exige uma liderança efetivamente preparada, experiente e com provas dadas», refere o documento.

A cumprir o terceiro e último mandato na Liga, Pedro Proença tem recebido muito apoio para se candidatar à FPF, com as eleições agendadas para 14 de fevereiro. Até ao momento, Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa, é o único candidato.