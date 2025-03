A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou uma campanha para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que se celebra esta sexta-feira.

A iniciativa contou com a presença de alguns internacionais portugueses, entre eles, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Ana Borges, Diana Silva, Ana Catarina, João Matos, Ana Azevedo e Pany Varela, que participaram num vídeo de sensibilização contra o racismo, divulgado pela FPF nas plataformas digitais.

No vídeo, os internacionais lusos surgem a reproduzir o gesto que sinaliza o árbitro de que haverá casos de racismo no estádio – braços cruzados no peito em forma de X – caso aconteça é ativado o protocolo que conta com três passos.

Em primeiro lugar, ao identificar o caso de racismo, através do gesto, o árbitro interrompe o jogo anunciando o fim imediato dos atos racistas. Em segundo lugar, caso os comportamentos racistas persistam, as equipas recolhem aos balneários levando à suspensão da partida. Em terceiro e último recurso ou a partida retoma ou, se o incidente perdurar, o árbitro propõe o abandono do jogo.

A FPF vai promover a iniciativa e incentivar os adeptos para a causa durante o jogo da Liga das Nações entre Portugal e Dinamarca, no Estádio José de Alvalade, este domingo.

«Nos ecrãs do Estádio José de Alvalade, irá passar o filme da FPF contra o racismo e os 'player escorts' [as crianças que entram em campo com os jogadores, no início do jogo] vão usar camisolas alusivas a essa campanha. A mensagem irá aparecer em destaque nos painéis led do estádio durante todo o encontro», escreveu a FPF em comunicado.

Bruno Varela (V. Guimarães), Galeno (ex-FC Porto, atual Al-Ahli Jeddah), Gabriel Batista (Santa Clara) e Yordy Marcelo (Caldas) foram alguns dos jogadores que esta temporada sofreram com atos racistas no campeonato português.

De recordar que a campanha «No Racism» já tinha sido oficializada pela FIFA em maio de 2024, e entrou em vigor no último Campeonato do Mundo Feminino de sub-20, na Colômbia.