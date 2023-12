Terminou o sonho de Portugal. A Seleção Nacional de futebol feminino desceu mesmo à Liga B da Liga das Nações. Na última jornada da prova, a equipa de Francisco Neto apenas podia garantir a presença no play-off de manutenção. Para isso era preciso vencer a França e esperar que a Noruega perdesse no terreno da Áustria.

O conjunto austríaco até deu uma ajuda a Portugal, que não fez a sua parte. Geyoro, já no tempo de compensação, gelou o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e confirmou a descida de divisão portuguesa.

Depois da goleada sofrida na Noruega por 4-0, Francisco Neto lançou Patrícia Morais, Dolores Silva, Kika Nazareth e Telma Encarnação no onze e foi dos pés da avançado do Marítimo que Portugal criou a primeira ocasião de perigo da partida. A jogadora de 22 anos assistiu Ana Capeta, que no cara a cara com Durand não conseguiu levar a melhor.

Hervé Renard ficou a pedir fora de jogo de Encarnação, que substituiu a lesionada Jéssica Silva, mas viu a sua equipa introduzir a bola na baliza portuguesa ainda antes do intervalo. Contudo, Mateo estava em fora de jogo no decorrer da jogada e o golo foi anulado.

Ao intervalo, o antigo selecionador da Arábia Saudita lançou Bacha no encontro, mas no segundo tempo foi a vez de Portugal ver um golo ser anulado por fora de jogo. A assistente assinalou posição irregular de Tatiana Pinto, que estava em jogo, e o golo de Telma Encarnação não contou. Erro grave da equipa de arbitragem liderada por Ivana Projkovska.

Pouco depois da hora de jogo, a França acertou no poste. Patrícia Morais defendeu o primeiro remate e na recarga Becho atirou ao ferro. Portugal respondeu e até podia ter marcado. Após alguma confusão, a bola foi parar aos pés de Ana Capeta, que não conseguiu rematar para as redes francesas.

Do duelo entre a Áustria e a Noruega chegavam boas notícias, a seleção austríaca venceu por 2-1, mas foi a França a terminar de vez com as esperanças lusas.

Depois da seleção gaulesa ter enviado duas bolas aos ferros na mesma jogada, Geyoro concluiu uma jogada desenhada pela direita ao segundo poste e selou o destino das comandadas por Francisco Neto já no tempo de compensação.

Portugal termina o Grupo A2 da Liga A da Liga das Nações no último lugar, com três pontos, e desce assim à Liga B da prova.