O médio Renato Sanches foi dispensado este sábado da seleção nacional de Portugal, devido a uma lesão muscular. O jogador do Lille falha assim os embates com a França e com a Croácia, da Liga das Nações.

«Renato Sanches foi, após realização de exames e avaliação clínica, dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros com a França e Croácia. O jogador foi assim dispensado», refere a FPF, em nota oficial.

Sanches foi um dos dois preteridos por Fernando Santos na lista enviada à UEFA para o embate desta noite ante a França, além de Domingos Duarte. Do lado de França, Kylian Mbappé é a grande ausência, confirmada também este sábado.

Em relação ao jogo com a Andorra, entram Raphael Guerreiro e Rúben Neves nos 23 eleitos.