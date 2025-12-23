Francisco Trincão considera que a titularidade de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional «faz sentido», sobretudo por tudo aquilo que o astro português continua a fazer dentro de campo.

O compatriota e jogador do Sporting acredita que os adversários têm respeito por CR7 e isso faz com que este consiga atrair marcações. Trincão reforça a intensidade e crer do capitão da Seleção Nacional, assim como a capacidade que tem para dar a volta e não se deixar afetar pelo que se diz de negativo sobre si.

«Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. Temos de ter noção do que ele continua a fazer. As outras equipas respeitam-no, muitas vezes atrai jogadores. As pessoas mandam-no abaixo e ele dá sempre a volta e manda todos para um sítio. Faz sentido tê-lo na equipa e a titular porque é uma referência. Não podemos deixar o Cristiano Ronaldo de fora. Ainda tem uma importância enorme na Seleção», refere, em declarações ao podcast Geração 90.