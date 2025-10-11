Trincão explica o golo: «O Rúben tinha-me dito que ia aparecer ali»
Avançado do Sporting fez a assistência que deu o golo da vitória para Portugal
Francisco Trincão, avançado da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória [1-0] frente à República da Irlanda a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.
Foi um jogo de paciência com uma equipa intensa nos duelos
«Acho que o jogo passa muito por aí. Sabíamos que a Irlanda defendia muito bem. Como já tinha dito, eles são muito intensos nos duelos. Defendiam muito bem dentro da área. Acabou por ser um jogo de paciência. Acredito que tivemos paciência até ao fim. Mas com o cruzamento conseguimos fazer golo.»
Trincão descreve o segredo do golo
«[Roberto Martínez] Disse só para fazer o meu posicionamento sempre e depois pôr em prática a minha qualidade. Aquilo que eu tenho feito até aqui. E acabou por ser num cruzamento, num lance individual. O Rúben também tinha-me dito que ia aparecer ali. Portanto, sabíamos que ele estava a marcar muito bem na área. O Rúben acabou por aparecer por trás e acabámos por fazer golo.»
Rúben Neves marcar é especial
«Ótimo, sabíamos. Mas acho que é qualquer um. Claro que o Ruben é sempre especial, mas qualquer um. Depois do minuto 21 eu estava fora e sentir o apoio dos adeptos é sempre muito bonito. Portanto, este grupo está unido mais do que nunca. E agora temos que ganhar o próximo jogo para poder apurar já para o Mundial.»