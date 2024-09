Portugal venceu a Espanha por 4-3 e carimbou a presença na final da Superliga Europeia de futebol de praia feminino.

Na competição que está a decorrer em Itália, as comandadas do antigo internacional português, Alan Cavalcanti, entraram a vencer com o golo de Marta Simões, mas já no segundo período, a formação espanhola acabou por dar a cambalhota no marcador.

Ainda assim, o «bis» de Cristiana Costa e o remate certeiro de Ema Toscano acabaram por ser decisivos para o triunfo luso, em Alghero, confirmando assim a segunda presença consecutiva de Portugal na final da competição.

Este domingo, a comitiva portuguesa defronta o vencedor do jogo entre Itália e Polónia, numa final marcada para as 15h45.