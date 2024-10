Portugal continua a preparar o duplo compromisso frente ao Azerbaijão, a contar para o play-off de qualificação para o Euro 2025.

Andreia Bravo foi a escolhida para falar aos jornalistas, esta terça-feira, e aproveitou para abordar a estreia entre as convocadas de Francisco Neto na Seleção Nacional.

A jogadora do Sporting admitiu que não estava à espera e partilhou também o episódio que mais a marcou, desde que se juntou às restantes colegas de equipa.

«Sabia que estava na pré-convocatória e não liguei muito na altura. Foi a Ana Borges que me disse e fiquei contente. Quando ela me disse, guardei tudo para mim e demonstrei mais com os meus pais, ao chegar a casa», começou por referir.

«Têm sido dias de muito trabalho, as minhas colegas de equipa acolheram-me muito bem, tenho-me sentido bem e confortável. O que mais me marcou foi quando Francisco Neto me deu os parabéns e me disse que a convocatória foi merecida. É sinal que vê o meu trabalho e vou continuar a dar o melhor de mim», acrescentou.

Recorde-se que Portugal defronta o Azerbaijão na próxima sexta-feira, a partir das 13h, no Estádio Delga Arena. A segunda mão está marcada para 29 de outubro, às 19h45, em Vizela.