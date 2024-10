Francisco Neto realizou, esta quinta-feira, a habitual conferência de antevisão ao jogo entre Portugal e Azerbaijão e aproveitou para deixar alguns elogios ao adversário.

Para o selecionador nacional, o jogo interior é um dos pontos fortes da formação azeri, pelo que as «navegadoras» devem impor o seu jogo desde o apito inicial. Além disso, considera que a «exigência subiu», depois da prestação lusa no último Campeonato do Mundo.

«É preciso saber o que fazer quando tivermos a bola e no momento da perda, ter uma reação muito forte, agressiva e não permitir que o Azerbaijão tenha capacidade para ter bola. Será um dos segredos para estarmos sempre a controlar o jogo», referiu.

«Se lhes permitirem, conseguem ter a bola, procuram muito o jogo interior, para depois jogarem por fora e explorarem as alas. É uma equipa com muita mobilidade quando tem a bola e temos de dominar o jogo nesses momentos para conseguir ter o controlo. Se conseguirmos impor o nosso futebol, tenho a certeza que amanhã conseguimos sair daqui com a vitória. Acima de tudo, queremos estar nestas fases finais e elevar o nome de Portugal», acrescentou o selecionador.

Portugal visita o terreno do Azerbaijão esta sexta-feira, a partir das 13h, num jogo a contar para a primeira ronda do play-off de qualificação para o Euro 2025.