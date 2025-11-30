Portugal
Futebol Feminino: Portugal assegura passagem à segunda fase do Euro sub-19
Portuguesas venceram a Islândia por 3-0
Portuguesas venceram a Islândia por 3-0
A Seleção feminina de sub-19 garantiu este sábado a passagem à segunda fase da qualificação do Europeu, após vencer a Islândia, por 3-0, no Estádio do Algarve.
Carolina Tristão foi a autora do primeiro golo português já ao cair do pano da primeira parte (44 m). Os restantes golos foram da defesa Cristiana Fernandes que entrou durante a segunda parte e bisou na partida (68m e 90+3m).
A formação portuguesa ocupa a segunda posição do Grupo A1, com os mesmos seis pontos que a Dinamarca, que lidera. Segue-se a Islândia e o Kosovo, que ainda não pontuaram.
Portugal volta a entrar em campo na terça-feira, às 15h, no Estádio do Algarve, num jogo frente à Dinamarca.
