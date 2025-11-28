Os Países Baixos deslocaram-se a Portugal e venceram por 2-1, num particular de preparação para a fase de qualificação europeia para o Mundial 2027.

Em Braga, o encontro ficou marcado por mais uma lesão de Kika Nazareth, após uma disputa de bola com Damaris, e que levou a internacional portuguesa às lágrimas, enquanto se encaminhava para o banco de suplentes. Quanto aos golos, Chasity Grant (21 minutos) e Lynn Wilms (23 minutos) marcaram para a formação neerlandesa e Andreia Faria (42 minutos) acabou por reduzir a desvantagem lusa, já em cima do intervalo.

Para as comandadas de Francisco Neto, segue-se um novo particular diante do Brasil, desta feita no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 19h45 da próxima terça-feira.