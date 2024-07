Inês Pereira considera que a competitividade da Seleção Nacional feminina se deve à aposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em conferência de imprensa, a guardiã portuguesa deixa ainda elogios à forma como os clubes portugueses têm crescido e enaltece a qualidade da companheira de posição, Patrícia Morais.

«Acho que pela nossa forma de jogar temos sido muito mais competitivas, mas também pela aposta que a FPF está a ter no futebol feminino em Portugal, tem sido muito importante e à parte dos clubes, em que temos os exemplos do Benfica, do Sp. Braga, do Sporting ou do Racing Power», começa por referir.

«Na minha opinião, toda a gente deve ver a rotação entre mim e a Patrícia como um ponto positivo, porque significa que Portugal não tem uma, mas duas guarda-redes de enorme qualidade e qualquer uma pode assumir o lugar em qualquer jogo», acrescenta.

Recordar que Portugal entra em campo esta sexta-feira, às 18h, frente à Bósnia e Herzegovina.