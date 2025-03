Tatiana Pinto falou, esta segunda-feira, sobre o duplo compromisso de Portugal contra a Espanha, nos jogos das terceira e quarta jornadas do Grupo A3 da Liga das Nações.

Em declarações aos jornalistas, a jogadora que atua no Atlético Madrid falou numa «equipa que dispensa apresentações» e destacou a forma como ambos os conjuntos gostam de ter a posse de bola e dominar o encontro.

«A seleção de Espanha é uma equipa que dispensa apresentações. Sabemos muito bem que tipo de jogo gostam de jogar, podemos dizer que é um jogo muito semelhante ao que também gostamos de praticar. Gostamos de ter bola, de dominar. Somos duas seleções dominantes quando estamos nos nossos melhores momentos, portanto acho que vai ser giro», afirmou.

«O nosso foco e a nossa linha são as mesmas, são tentar olhar para a seleção de Espanha exatamente como aquilo que elas são, campeãs do mundo, das melhores jogadoras do mundo. É para nós um privilégio jogar contra elas», acrescentou.

Portugal e Espanha medem forças a 4 de abril, em Paços de Ferreira, e tem início marcado para as 19h45.