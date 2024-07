O futebol português vai adotar a «regra do capitão, a qual foi usada no Euro 2024 e determina que apenas os capitães de equipa podem entrar em diálogo com os árbitros durante os jogos.

«Por iniciativa do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Portugal vai adotar a "regra do capitão" em todas as competições nacionais de futebol, à semelhança do que acontecerá em vários outros campeonatos por toda a Europa», lê-se, no comunicado da FPF.

«Caso o capitão de equipa seja o guarda-redes, deve ser nomeado um jogador de campo para dirigir-se ao árbitro no decorrer dos jogos», lê-se ainda na nota.