Portugal entrou com o pé direito no torneio Vlatko Markovic e levou a melhor sobre o Japão, por 4-1, com destaque para o «hat-trick» de Rafael Cabral e a estreia de Cristianinho com a camisola da Seleção Nacional.

O filho de Cristiano Ronaldo entrou no decorrer da segunda parte, quando o conjunto luso já vencia por três golos, todos apontados pelo jovem jogador do Sp. Braga. Num encontro com duas partes de 40 minutos, o quarto de Portugal surgiu aos 73, por intermédio de Henrique Amen.

Até final, o melhor que o Japão conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem no marcador, graças ao golo de Toa Fujisawa (80+2 minutos).

A Seleção Nacional de sub-15 volta a jogar esta quarta-feira, a partir das 11h15, diante da Grécia.