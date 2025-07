Andy Robertson despediu-se de forma emocionante de Diogo Jota, através das redes sociais, e recordou o «estrangeiro mais britânico» que conheceu, ou melhor, o «Diogo MacJota».

Através das redes sociais, o internacional escocês destaca a última vez que esteve com o colega de equipa no Liverpool, o dia do casamento, e refere a dor que sente nesta altura, garantindo que se vai para sempre lembrar do «sorriso interminável» daquele dia.

«Quero falar sobre o meu amigo, o rapaz que amava e de quem vou ter muitas saudades. Era tão boa pessoa, muito genuíno. Era o estrangeiro mais britânico que conheci. Costumávamos brincar sobre isso e eu tentava transformá-lo num irlandês. Até o chamava de Diogo MacJota», começou por escrever.

«A última vez que o vi foi no dia mais feliz da sua vida, o dia do casamento. Quero lembrar-me do sorriso interminável daquele dia mágico. Não acredito que me estou a despedir de ti, é demasiado cedo e dói muito», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Robertson na íntegra: