A Seleção Nacional de sub-15 venceu a Inglaterra por 2-1 e garantiu a presença na final do Torneio Internacional Vlatko Markovic.

Numa primeira parte que terminou com um nulo no marcador, os golos apareceram apenas nos segundos 40 minutos, com Carlos Moita (41) e Gonçalo Sousa (45) a marcarem para Portugal e Reggie Watson (71) a reduzir para os britânicos, através da marca dos onze metros.

Cristianinho Jr foi suplente utilizado pelo técnico João Santos, no decorrer da segunda parte, sendo que o conjunto luso irá agora medir forças com a anfitriã Croácia no jogo decisivo do torneio.