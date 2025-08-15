Ao fim de 24 anos como profissional, Ricardinho colocou um ponto final na carreira, durante uma cerimónia muito especial e que teve lugar na Cidade do Futebol.

Entre discursos e vídeos com alguns dos melhores momentos da carreira, os jornalistas deixaram questões ao internacional português e este emocionou-se, recordou o início do seu trajeto no Benfica e voltou a assegurar que o «não» recebido no futebol lhe abriu as portas do futsal, que o «escolheu».

«Tal como já o disse várias vezes, o futsal escolheu-me e ter chegado onde cheguei é um sonho. No futebol nunca iremos saber o que podia ter acontecido. Gostava de ficar com o sentimento de que ajudei em alguma coisa no crescimento do futsal. Vejo o carinho com que o meu pai fala do Eusébio, do Maradona, de todos os atletas que foram grandes e que outras gerações os recordam. Não quero obrigar ninguém a recordar o meu nome, mas quero deixar um legado para os mais jovens», começou por referir.

«O Benfica fez de mim a pessoa que sou. Quando cheguei ainda era um miúdo e vivia com o André Lima e com o Arnaldo. Aprendi o que era ser do Benfica. Tinha tempo para ver as modalidades todas e até era gozado por fazê-lo. Sou muito grato ao Benfica por tudo o que me deu e tentei dar sempre o melhor de mim. Espero ter deixado esse legado a todos os adeptos, porque também fiquei benfiquista por alguma razão.»

Mais à frente, Ricardinho teve também a oportunidade de destacar os golos que mais o marcaram e destacou a célebre jogada diante da Sérvia, que ainda hoje corre o mundo. Por fim, a sempre marcante comparação a Falcão, uma «referência» tatuada no próprio corpo, e a frase marcante do pai que nunca vai esquecer.

«Tenho uma relação muito boa com ele (Falcão) e desde criança que tenho uma tatuagem com o nome dele. Sempre foi uma inspiração. Nunca sonhei em ganhar seis vezes o prémio de melhor jogador do mundo, nunca sonhei em ganhar um Europeu e um Mundial por Portugal. O meu pai sempre me disse: "Pensa que és o melhor, para que os demais falem do teu nome juntamente com o dos melhores". Por isso, se falarem do meu nome juntamente com o do Falcão, para mim é ótimo.»

«Gosto de dizer que há um "top-10" de golos que me ficaram na retina. Mas destaco claramente o golo que fiz por Portugal num Campeonato da Europa (à Sérvia) e que deixou o João Matos com as mãos na cabeça durante minutos. Ele só me perguntava como é que tinha feito aquilo», referiu.

Eleito o melhor jogador do mundo em seis ocasiões, um recorde na modalidade, Ricardinho atuou em oito países e entre os 43 títulos que conquistou na carreira, destacam-se o Campeonato do Mundo de 2021, o Campeonato da Europa de 2018 e as três Ligas dos Campeões, uma delas ao serviço do Benfica.