Em alguns postos de abastecimento, em Portugal, já há gasóleo a menos de um euro por litro, em Ovar e Estarreja, por exemplo. É o resultado do forte queda do preço dos combustíveis que se tem verificado desde o início do março, fase em que se começaram a sentir os primeiros efeitos da pandemia da covid-19. Desde então, o gasóleo terá descido 26 cêntimos por litro, enquanto que a gasolina caiu 29,5 cêntimos no mesmo período.

Segundo a TVI, as decidas desta segunda-feira podem ser de 3 cêntimos por litro, no caso do gasóleo, e de 2,5 cêntimos na gasolina, numa altura em que um litro de gasolina simples 95 vale quase o mesmo que um de gasóleo simples.

A falta de compradores de combustível e os preços baixos da matéria-prima, o petróleo, têm, nas últimas semanas, levado a quedas inéditas no setor. Há quem arrisque em descidas muito superiores a 50% nas vendas.