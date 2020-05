António Costa garantiu hoje, no parlamento, que mantém a confiança no secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e que caso contrário este não integraria o governo.



Durante o debate quinzenal que decorreu hoje na Assembleia da República, em Lisboa, o Primeiro-ministro foi questionado sobre alegados comportamentos ilícitos do secretário de Estado da Juventude e do Desporto no exercício de funções por uma alegada «cunha» para aquisição de testes para a covid-19.

António Costa foi peremptório ao afirmar que mantém «a confiança nos membros do Governo senão eles não seriam membros do Governo».

A Iniciativa Liberal já tinha pedido hoje de manhã a demissão de João Paulo Rebelo, e fala numa «sucessão de comportamentos não éticos», exigindo uma investigação ao alegado favorecimento a um ex-sócio do governante. Em comunicado, o deputado único e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considerou que a «notícia do Secretário de Estado que colocou uma cunha para alegadamente favorecer um ex-sócio parece mais um caso clássico de primos e amigos deste Governo e deve por isso ser alvo de uma minuciosa investigação», ainda para mais, segundo o deputado, depois de quarta-feira ter sido noticiado que «o mesmo secretário de Estado contratou um militante do PS, seu apoiante para motorista é um bom exemplo de tudo o que está mal na política portuguesa», disse.