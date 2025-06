Pedro Dias manteve o cargo do antigo de secretário de Estado do Desporto.

Esta quinta-feira, a lista proposta por Luís Montenegro foi aceite por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, nos quais constavam os 43 secretários do novo governo português.

Pedro Dias entrou para o XXIV Governo português em abril de 2024, depois de vários anos ligado à Federação Portuguesa de Futebol (13 anos, desde 2011).

De relembrar que a Secretaria de Estado do Desporto, que no passado governo era controlada pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares, está agora integrada no Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, pela ministra Margarida Balseiro Lopes.

