Harry Maguire começou mais cedo a preparar a pré-temporada e tem realizado alguns treinos em solo português.

Acompanhado pelo preparador físico do Manchester United, Paolo Gaudino, o internacional inglês voltou a repetir a receita do verão passado. Isto porque antes do início da época 2023/24, Maguire juntou-se a Diogo Dalot, Eustaquio e Ricardo Carvalho para aprimorar a forma física.

Veja aqui um dos treinos de Harry Maguire: