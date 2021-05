Uma arrpiante versão de «A Portuguesa» foi cantada e tocada diante dos pilotos de Fórmula 1, antes da corrida do Grande Prémio de Portugal, tal como manda a tradição antes de cada prova no país anfitrião.

O hino português cantado e tocado pela banda HMB, com um arranjo diferente do habitual, ecoou pelo circuito de Portimão e, tal como o voo dos caças da Força Aérea Portuguesa, marcou o arranque da transmissão televisiva da corrida deste domingo do Mundial de F1, que tem uma transmissão à escala planetária.

O melhor mesmo é ouvir e sentir: