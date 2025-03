Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores entram, este domingo, no horário de verão.

Assim sendo, os relógios devem ser adiantados uma hora quando for 1h00 (Portugal continental e Madeira), passando a ser 2h00, e no caso dos Açores, o mesmo acontece quando for 00h.

Este fuso horário irá manter-se até 26 de outubro, quando regressarmos ao regime de inverno. Recorde-se que esta mudança da hora ocorre desde 2000, graças a uma lei que prevê que seja marcado o início e o fim do horário de verão.