O Benfica B recebeu o Tondela este domingo, no Seixal, num jogo que terminou num empate a uma bola.

A equipa da casa entrou mais forte e ainda marcou aos cinco minutos, autoria de Benchimol, mas o golo acabou por ser anulado pelo vídeo-árbitro. De todo o modo, aos 50 minutos, Pedro Santos fez tudo de forma legal e marcou o primeiro golo do Benfica B.

O empate do Tondela surgiu já nos minutos de compensação, aos 90+1, com Roberto a colocar a bola no fundo das redes e a resgatar um ponto para a equipa visitante.

Com este resultado, o Benfica B mantém-se no 14.º lugar, com 16 pontos, e o Feirense na 7.º posição, com 20.