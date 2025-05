Vítor Martins é o novo treinador do Torreense, anunciou esta terça-feira o clube da II Liga.

«O Torreense dá as boas-vindas a Vítor Martins, que assume agora o comando técnico da equipa», pode ler-se no comunicado oficial.

O técnico de 38 anos orientou o Feirense na temporada 2024/25 e alcançou o oitavo lugar, mas optou por trocar de clube na II Liga.

Ao longo da carreira assumiu também o comando do Académico de Viseu e Leixões, antes de integrar as estruturas do FC Porto, Desp. Chaves e V. Guimarães.

Na próxima temporada, o Torreense vai disputar a II Liga.