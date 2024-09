A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou esta terça-feira um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios que têm deflagrado no país.

Em comunicado, o organismo pede para que o momento de solidariedade seja cumprido em todos os jogos da sexta jornada da Liga, que arranca com a receção do Nacional ao Sp. Braga, esta sexta-feira.

«A LPFP expressa toda a solidariedade do futebol profissional para com todos aqueles que estão a ser, de alguma forma, afetados por esta tragédia, enaltecendo o esforço incansável dos bombeiros, das forças de segurança e de todos os voluntários que têm trabalhado arduamente no combate a este flagelo», pode ler-se.