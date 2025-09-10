Bruno Fernandes é um dos melhores batedores de grandes penalidades do mundo, mas quando questionado sobre quem escolhia para marcar um penálti decisivo na Liga dos Campeões, o internacional português elegeu... Cristiano Ronaldo.

Em declarações à BBC Sport, o médio do Manchester United assegurou que o compatriota é um dos jogadores mais «talhados» para lidar com momentos de pressão, face aos 20 anos que passou a jogar ao mais alto nível.

«Essa resposta é fácil, Cristiano Ronaldo. Acho que é o jogador que mais pessoas iriam escolher, pela forma como lidou com diversos momentos de pressão ao longo de 20 anos a jogar ao mais alto nível. Sinto que num momento de pressão, sabes que se vai chegar à frente e assumir a responsabilidade», afirmou.