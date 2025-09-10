Portugal
Há 30 min
«É fácil...»: Bruno Fernandes elege CR7 para um penálti decisivo na Champions
Internacional português não tem dúvidas de que Cristiano é um dos mais «talhados» para lidar com momentos de pressão
DIM
Internacional português não tem dúvidas de que Cristiano é um dos mais «talhados» para lidar com momentos de pressão
DIM
Bruno Fernandes é um dos melhores batedores de grandes penalidades do mundo, mas quando questionado sobre quem escolhia para marcar um penálti decisivo na Liga dos Campeões, o internacional português elegeu... Cristiano Ronaldo.
Em declarações à BBC Sport, o médio do Manchester United assegurou que o compatriota é um dos jogadores mais «talhados» para lidar com momentos de pressão, face aos 20 anos que passou a jogar ao mais alto nível.
«Essa resposta é fácil, Cristiano Ronaldo. Acho que é o jogador que mais pessoas iriam escolher, pela forma como lidou com diversos momentos de pressão ao longo de 20 anos a jogar ao mais alto nível. Sinto que num momento de pressão, sabes que se vai chegar à frente e assumir a responsabilidade», afirmou.
RELACIONADOS
OFICIAL: Luís Maximiano vai jogar na Arábia Saudita
VÍDEO: Alemanha bate Eslovénia de Doncic e está nas «meias» do Eurobasket
Benfica e Sporting dividem despesas para trazerem Ríos e Suárez da Colômbia
OFICIAL: Eriksen vai jogar na Alemanha após o Man. United
Mora: «Mercado? Já passou, estou muito feliz e vou continuar no FC Porto»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS