Esta sexta-feira, o futebol nacional viveu uma situação algo caricata. Mateus Mané, avançado de 17 anos, foi convocado para representar a seleção sub-18… de Portugal e Inglaterra.

Nascido no Barreiro, e atualmente a representar os sub-18 do Wolverhampton, o jovem jogador foi escolhido para representar a seleção das Quinas, no torneio das 4 Nações, no Porto, e a seleção dos Três Leões, num torneio idêntico, em Marbella.

De referir que o jogador apenas pode representar um dos países e já vestiu a camisola dos sub-18 da Inglaterra em setembro, na altura, inclusive, jogou contra Portugal.

Esta temporada, Mateus Mané leva cinco jogos, dois golos e duas assistências pelo Wolverhampton.

