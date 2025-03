O FC Porto recebeu e venceu este domingo o Sporting, por 4-2, na 9.ª jornada da fase de apuramento do campeão no Nacional de iniciados.

Gonçalo Santos (12m), Abdu Cassamá (17m e 80m), António Pereira (67m) marcaram os golos do FC Porto.

Diego Farinha (30m) e Martim Ribeiro (45+2m) reduziram para o Sporting.

Com este resultado, o FC Porto sobe ao segundo lugar, com 19 pontos. O Sporting, que liderava, está agora em terceiro, com 19. O Benfica venceu e está em primeiro, com 20.