Esta quarta-feira, um estudo do FIFA Clearing House, confirmou que nos últimos dois anos Portugal foi o nono país a pagar mais fundos de compensação pela formação de jogadores de futebol.

Os dados constam desde novembro de 2022, indicando um total de 3,9 milhões pagos por Portugal aos clubes formadores de jogadores contratados.

Na liderança do ranking está a Inglaterra, que pagou 47,5 milhões de euros. A Arábia Saudita está em segundo lugar, com 17,7 ME, e a França fecha o pódio, com 15,1 ME.

Por outro lado, a França foi quem mais recebeu do fundo de compensação (22,5 ME). Países Baixos (13,6 ME) e Inglaterra (12,1 ME) aparecem de seguida.