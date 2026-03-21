É mais uma baixa para Roberto Martínez e para a Seleção portuguesa. Massimiliano Allegri abordou a situação física de Rafael Leão após o triunfo do Milan frente ao Torino (3-2), revelando que o avançado foi dispensado da convocatória da «equipa das quinas».

«Seleção? Acho que vai ser dispensado, acho que já o dispensaram. Ele precisa de descansar. Temos de lhe agradecer pelo que fez até agora», afirmou o técnico italiano, sublinhando o esforço recente do internacional português, que falhou o encontro devido a uma recaída no adutor.

Allegri destacou ainda a disponibilidade de Leão, mesmo limitado fisicamente.

«Leão jogou em condições que não eram as ideais e esteve sempre disponível. Conversámos e ele disse que não estava a 100 por cento. É justo que ele pare e recupere, já que há uma pausa», acrescentou o técnico italiano.

De recordar, o extremo integrou a convocatória de Portugal para os particulares frente ao México e aos Estados Unidos, mas a presença está agora em dúvida.