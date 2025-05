Jéssica Silva, a única portuguesa que já conquistou uma Liga dos Campeões, ao serviço do Lyon (2019/20), garantiu que estará a torcer pela compatriota Kika Nazareth e pelo Barcelona na final deste sábado, em Lisboa

«Não joguei a final, mas estive lá e senti o que foi ganhar uma Champions. Penso que o contexto e o facto de ser em Lisboa claro que lhe deve doer, e eu sei que dói, mas ela faz parte deste caminho até à final. Sei que ela vai ter muitas mais finais e nós queremos que ela recupere bem e o mais rápido possível. Queremos todos que ela ganhe esta final, vamos estar a torcer», destacou a ex-Benfica numa entrevista à agência LUSA.

Atualmente lesionada, Kika Nazareth vai falhar a final com o Arsenal, mas Jéssica (Gotham FC) confortou a amiga e mostrou-se confiante que a mesma vai disputar muitas finais até terminar a carreira.

«Independentemente de estar lesionada, ela faz parte do grupo. A Kika estava a ter uma época muito boa. Infelizmente, são coisas que acontecem. É inevitável sentir uma ligação emocional ao FC Barcelona, pois a Kika é minha colega e amiga. Ela tem um talento raro. Não vai poder jogar esta final, mas vai jogar outras», acrescentou.

Analisando a final, a internacional portuguesa elogiou o Barcelona, a «melhor equipa do mundo» e que «está um passo à frente nesta final».

«O FC Barcelona tem dominado o futebol europeu nos últimos anos e, para mim, é neste momento a melhor equipa do mundo. Tem uma identidade muito própria e um coletivo impressionante, com jogadoras incríveis, com a nossa Kika também. É natural que assumam aqui o papel de favorito», referiu.

«O Arsenal tem uma equipa de qualidade e a estrutura técnica tem sabido tirar o melhor daquele grupo. Para mim, o FC Barcelona, pela experiência, estabilidade e pelo que tem mostrado, está um passo à frente, mas nunca sabemos. Uma final é sempre uma final».

Kika Nazareth e Jéssica Silva foram colegas de equipa no Benfica entre 2021 e 2024.

A final está marcada para este sábado, pelas 17h, no Estádio José Alvalade.