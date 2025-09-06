João Félix abriu o marcador frente à Arménia e apontou o décimo ao serviço da Seleção Nacional.

Aos 10 minutos, e após notável assistência de João Cancelo, Félix finalizou de cabeça.

De recordar que Félix não jogava pela Seleção desde novembro de 2024 e foi aposta de Roberto Martínez na primeira partida de qualificação para o Mundial 2026.