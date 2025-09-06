Portugal
VÍDEO: foi assim o décimo golo de Félix pela Seleção
Camisola 11 marcou o primeiro golo da partida frente à Arménia
João Félix abriu o marcador frente à Arménia e apontou o décimo ao serviço da Seleção Nacional.
Aos 10 minutos, e após notável assistência de João Cancelo, Félix finalizou de cabeça.
De recordar que Félix não jogava pela Seleção desde novembro de 2024 e foi aposta de Roberto Martínez na primeira partida de qualificação para o Mundial 2026.
Cancelo a assistir João Félix com toda a classe 🎩#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Armenia #Portugal pic.twitter.com/PvWIyrZtFi— sport tv (@sporttvportugal) September 6, 2025
