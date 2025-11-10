Mais uma má notícia para o Sporting! João Muniz, defesa central da equipa B, está lesionado e foi substituído na convocatória da seleção portuguesa de sub-21.

Para o lugar do jogador de 20 anos foi chamado o benfiquista João Fonseca, que se estreia numa convocatória dos sub-21, apesar de ter 41 internacionalizações em outras seleções jovens portuguesas.

«João Muniz, após lesão contraída no jogo do Sporting CP B, foi considerado indisponível para ajudar a equipa neste momento competitivo e já não fará parte da concentração da equipa que acontece esta terça-feira, em Oeiras, com os trabalhos a decorrerem na Cidade do Futebol», pode ler-se no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção comandada por Luís Freire joga com a Chéquia (18 de novembro), em jogo de qualificação para o Europeu de 2027.