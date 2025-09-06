João Neves, jogador da Seleção Nacional, em declarações à flash interview da RTP 3, após a goleada frente à Arménia, por 5-0, na primeira jornada da qualificação para o Mundial 2026:

Análise ao jogo

«Não creio que foi fácil, nós sabíamos o que íamos encontrar aqui. Uma equipa muito boa, aguerrida e muito dependente dos esquemas táticos, dos contra-ataques e duelos. Nós igualámos essa parte da determinação e entreajuda. Para mim a nossa equipa está num nível acima, em termos de qualidade técnica individual ou coletiva.»

Homenagem justa a Diogo Jota?

«Como já disse noutras entrevistas, o Jota vai estar sempre no meio de nós. Onde quer que vamos jogar. Sabendo que marcámos ao minuto 21, o Cancelo dedicou-lhe um golo e foi um momento muito bonito.»

Voltou a jogar na posição habitual, depois de dois jogos como lateral

«Como toda a gente sabe, jogo no meio-campo, mas cabe ao mister decidir a minha posição. Vou dar o melhor de mim em qualquer posição.»