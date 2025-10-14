João Palhinha, médio da Seleção Nacional, em declarações na flash interview da RTP após o empate [2-2] frente à Hungria a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Terá a Seleção se deslumbrado com a possível qualificação?

«A palavra deslumbramento acho que não é talvez a correta. Achei um bocadinho falta de concentração, mais na reta final. Acho que podíamos ter matado o jogo bem mais cedo, muito sinceramente. Tivemos bastantes oportunidades para isso. E quando assim é, quando estás a competir a este nível, pões-te a jeito. Acho que nos metemos sobretudo a jeito de sofrer o empate. Mas, como disse, estamos a um passo de garantir esta qualificação. Obviamente não era esta maneira de fecharmos o estágio que queríamos, mas vamos garantir já esta qualificação no próximo estágio em novembro. Não tenho dúvidas nenhumas disso.»

Ter a bola seria a melhor forma de defender

«Talvez um pouco as segundas bolas, sobretudo. Obviamente se formos olhar a estrutura da equipa que começou, de ambas as equipas que começaram, talvez eles em termos de poderio físico fossem uma seleção maior em termos de estrutura do que a nossa. Eu acho que podíamos ter guardado o jogo, ter a bola no pé e ir jogar, porque acho que é a melhor maneira de defender. Sobretudo ter a concentração que faltou naqueles minutos finais. Acho que podíamos ter gerido o jogo de forma diferente, mas há de acrescentar, há de trazer coisas boas também a este empate e há de olhar para isso, sobretudo.»

Portugal tem a capacidade para dar uma resposta melhor

«Não diria que tenha sido o pior jogo. Obviamente em termos de resultado é o pior, sem dúvida. Mas teria de olhar não só às estatísticas, mas acho que houve certos momentos no jogo que também jogámos bem. Jogámos contra uma boa seleção, há que realçar isso. Eu sei que muitas das vezes as pessoas estão lá em casa e querem sempre ganhar por três, quatro ou cinco. Muitas das vezes desprezam este tipo de seleções, mas há muita qualidade também e há que realçar isso. Obviamente que temos capacidade para dar uma resposta diferente e sair com outro resultado. Não foi hoje, mas não tenho dúvidas de que será amanhã.»







