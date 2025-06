Elogioso como sempre, Roberto Martínez deixou algumas palavras de apreço a João Palhinha, médio que foi lançado nos últimos minutos do jogo com a Alemanha, das meias-finais da Liga das Nações, curiosamente para o lugar de Cristiano Ronaldo.

«É daqueles jogadores que se veem pouco, mas a influência é total, no jogo e nos treinos. Tem uma intensidade e uma exigência que o tornam num jogador que temos poucos em Portugal», começou por dizer o selecionador nacional, este sábado, em conferência de imprensa.

«É muito inteligente, defende perto dos centrais e tem uma capacidade de utilizar o passe longo e curto. Foi um ano difícil para ele a nível pessoal. Falo muito com Vincent Kompany (treinador do Bayern Munique) e temos a mesma opinião. Foi um ano muito difícil, mas ele nunca baixou os braços. Está lá sempre a ajudar. Podemos sempre confiar nele, por isso é que é um jogador essencial, com mais ou menos minutos. A concorrência é máxima, mas espero o melhor do João Palhinha na próxima temporada e que o trabalho com Vincent Kompany possa retirar o melhor dele», partilhou ainda.

Esta temporada, Palhinha estreou-se com a camisola do Bayern Munique e fez um total de 24 jogos, mais três pela Seleção Nacional. Porém, foi ausência durante vários jogos devido a uma lesão.