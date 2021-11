A Seleção Nacional de sub-19 foi derrotada esta terça-feira pela Dinamarca (1-0), num jogo particular realizado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Um autogolo de Chico Lamba, aos 56 minutos, decidiu a partida a favor dos dinamarqueses.

Na quinta-feira, recorde-se, a equipa de Rui Bento, que prepara a ronda de elite de qualificação para a o Euro 2022, tinha vencido a Geórgia, por 1-0.

FICHA DE JOGO

PORTUGAL: André Gomes, Chico Lamba, António Silva (cap.), Flávio Nazinho, Matchói Djaló, João Tomé, João Neves, Renato Veiga, Pedro Santos, Jorge Meireles e Ricardo Marques.

Suplentes: Valentino Rodrigues, André Ferreira, Diogo Travassos, Christian Marques, Emanuel Fernandes, Dário Essugo, Martim Neto, Mateus Fernandes, Vasco Sousa, Rodrigo Gomes, Herculano Nabian, Luca Barata e Joelson Fernandes.

Treinador: Rui Bento

DINAMARCA: Andreas Pedersen, Gustav Grubbe, Lucas Boel Hey, Zidan Sertdemir, Marinus Larsen, Jacob Breum, Tochi Chukwuani (cap.), Christian Kjelder, Victor Stange Lind, Oliver Provstgaard e Mika Biereth.

Suplentes: Frederik Dietz, Mathias Jakobsen, Elias Jelert, Daniel Haarbo, Filip Andersen, Tobias Jakobsen, Rasmus Hojlund, Isak Jensen e Oscar Fraulo.

Treinador: Lars Knudsen