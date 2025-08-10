A portuguesa Diana Gago venceu este domingo a medalha de ouro na categoria de mini-trampolim dos Jogos Mundiais, na China.

A ginasta lusa, que registou o melhor resultado da qualificação, somou 52.400 pontos na meia-final e bateu a canadiana Gabriel Flynn. Na final, registou 26.200 e venceu a norte-americana Grace Harder, que terminou sem pontos.

«Estou muito contente com o resultado. Este era um objetivo que eu já tinha há muito tempo, desde os últimos Jogos Mundiais, que não correram como eu esperava. Queria chegar à medalha e o ouro foi a cereja no topo do bolo. Estou muito contente, tem sido uma experiência incrível», partilhou a portuguesa.

Vasco Peso não conseguiu chegar à final e ficou em sexto lugar na qualificação.

No que toca à canoagem, José Ramalho conquistou a medalha de bronze na prova longa de maratona, em 01:26.25,10 horas.

Esta é a sétima medalha que Portugal arrecada nos Jogos Mundiais.