Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Jorge Costa, que faleceu aos 53 anos.

«Até sempre, Jorge Costa», pode ler-se no Instagram do internacional português, que partilhou balneário com o antigo central precisamente na Seleção Nacional. De resto, a fotografia escolhida por CR7 encontra-se a preto e branco e mostra Jorge Costa a representar Portugal.

Leia aqui a mensagem de Cristiano Ronaldo: