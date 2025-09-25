Portugal
Há 11 min
Jorge Jesus faz retrospetiva da carreira na Cidade do Futebol
Treinador português é um dos participantes do Football Summit 2025, que terá lugar em outubro
RC
RC
Jorge Jesus é um dos oradores do Football Summit 2025, onde irá fazer uma retrospetiva dos seus 35 anos de carreira.
O evento decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras, no mês de outubro e, segundo o comunicado divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol, o treinador de 71 anos, atualmente ao serviço do Al Nassr, revisitará o percurso iniciado nos anos 90, no Amora, e que hoje o leva a treinar na Arábia Saudita.
Ao longo da carreira, Jorge Jesus já venceu diversos títulos, dos quais se destacam a Taça Libertadores conquistada ao serviço do Flamengo em 2019, bem como os três títulos de campeão nacional enquanto técnico do Benfica.
