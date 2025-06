José Borges é oficialmente candidato à presidência da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), órgão que lidera interinamente desde fevereiro.

«Temos como objetivo construir uma equipa forte, em todos os órgãos sociais, conhecedora da realidade da arbitragem e dos processos da APAF, de forma a poder garantir uma representação eficaz, coesa e preparada para os desafios do presente e do futuro. Queremos uma equipa focada, comprometida com a ética, o rigor e a valorização dos árbitros», destacou.

O dirigente vai liderar a Lista A e concorre contra José António Pereira.