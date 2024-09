Dezenas de incêndios estão a deflagrar em Portugal e as chamas chegaram, esta segunda-feira, às instalações do Juventude Académica Pessegueirense.

Através das redes sociais, o clube da Associação de Futebol de Aveiro partilhou uma imagem do recinto, com as chamas a atingirem as infraestruturas, que de acordo com a mesma mensagem, ficaram completamente danificadas.

Este é apenas um de muitos casos críticos que se vivem atualmente no país, sendo que os incêndios já provocaram dois mortos, com destaque para o fogo que deflagra em Albergaria-a-Velha.

Veja aqui a publicação completa do Juventude Académica Pessegueirense: