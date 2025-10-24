Kika Nazareth, internacional portuguesa e autora da assistência para o primeiro golo, em declarações aos jornalistas após a vitória de Portugal frente aos EUA, por 2-1, em jogo particular:

A «impressionante» vitória

«É motivo de orgulho, é impressionante o que esta equipa fez, tendo em conta todas as condições, o que aconteceu, a viagem cancelada, o jet-leg, o só treinarmos um dia.»

«Devemos festejar, celebrar e sorrir, sair daqui com um grande sorriso.»

Regresso aos triunfos

«Vínhamos numa maré menos boa, mas o futebol é um bocadinho isto, há momentos menos bons. Não deixamos de ser Portugal, continuamos a ser as mesmas. Não é por termos feito o que fizemos hoje [quinta-feira] que somos as melhores do Mundo, mas também não é pelo que fizemos nos últimos meses que chegamos aqui já com o jogo perdido, não é assim. Acho que desfrutámos do jogo».