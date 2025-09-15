Portugal melhor que o resto do mundo? Lendas nacionais goleiam em jogo solidário
Lendas portugueses vencem equipa com lendas do resto do mundo
Portugal venceu esta segunda-feira a World Legends, por 4-1, num jogo de carácter solidário, no Estádio José Alvalade. Numa noite de festa e caridade, várias lendas do futebol mundial juntaram-se em Lisboa para tentar angariar dinheiro para apoiar diversas causas solidárias, tanto internacionais como nacionais.
Na primeira parte, Portugal abriu o marcador aos 15 minutos, com Ricardo Quaresma a mostrar que ainda conseguia dar cartas no futebol profissional e a assistir Pauleta, que (como nos velhos tempos) não vacilou na cara do guarda-redes.
Na segunda parte, Hélder Postiga subiu nas alturas e cabeceou para o fundo das redes, aos 45 minutos. A equipa adversária reagiu e reduziu através de Michael Owen, aos 48 minutos.
Porém, logo de seguida surgiu o terceiro português, com Luís Figo a mostrar porque tem uma Bola de Ouro e a apontar um golaço.
Aos 62 minutos, Beto foi gigante e defendeu uma grande penalidade de Youri Djorkaeff.
O golo da vitória foi apontado por Pepe, que no final do encontro já estava em terrenos mais avançados e, de cabeça, agradeceu a assistência milimétrica de Eliseu.
Nos últimos minutos, o Estádio José Alvalade ainda teve a oportunidade de ver Roberto Carlos a jogar um par de minutos. Tal como disse o próprio, teve «100 por cento de aproveitamento», depois de passar corretamente na única vez em que tocou na bola.
A equipa de Portugal foi constituída por Vítor Baía, Bosingwa, Bruno Alves, Fábio Coentrão, Figo, Tiago, Maniche, Quaresma, Pauleta, Nani, Jorge Andrade, Beto, Ricardo Carvalho, Dani, Deco, Eliseu, Nuno Gomes, Hélder Postiga e Simão Sabrosa.
No lado da equipa internacional, jogaram nomes como Petr Cech, Zanetti, Puyol, John Terry, Materazzi, Karembeu, Hamsik, Mendieta, Kaká, Saviola, Henrik Larsson, Balakov, Roberto Carlos, Del Piero, Youri Djorkaeff, Gheorghe Hagi, Giorgis Karagounis, Michael Owen, Stoichkov, Van der Sar e Oleksandr Usyk, campeão mundial de pesos pesados.